Michal Herzog au Royaume-Uni pour soutenir la communauté juive face à l’antisémitisme

La Première dame d’Israël, Michal Herzog, est rentrée mercredi en Israël après une visite de solidarité de deux jours au Royaume-Uni. Son déplacement intervient dans un contexte de forte hausse des incidents antisémites dans le pays.

Cette visite a coïncidé avec une attaque au couteau survenue à Golders Green, un quartier du nord de Londres où vit une importante communauté juive. Selon des groupes locaux de sécurité juive, deux hommes juifs ont été poignardés. Ils ont été pris en charge sur place par les secouristes de Hatzolah. La police a indiqué que l’agresseur avait été arrêté peu après les faits.

Pendant son déplacement, lundi et mardi, Michal Herzog s’est rendue dans plusieurs lieux importants pour la communauté juive, à Manchester et à Londres.

À Manchester, elle a visité la synagogue Heaton Park Hebrew Congregation, frappée par un attentat meurtrier en octobre 2025. Elle y a rencontré des membres de la communauté juive et des étudiants, auxquels elle a exprimé son soutien.

À Londres, Michal Herzog s’est rendue sur le parking de Golders Green où des ambulances de Hatzolah avaient été incendiées le mois dernier. Elle a également participé à une cérémonie organisée par la branche britannique du Magen David Adom, le service national israélien de secours.

Lors de cette cérémonie, Michal Herzog était l’invitée d’honneur. Elle a supervisé la mise en service d’ambulances offertes au Magen David Adom.

En marge de l’événement, la Première dame a exprimé son inquiétude face à la montée de l’antisémitisme au Royaume-Uni.

« Nous observons avec une grande inquiétude ce qui se passe », a-t-elle déclaré. « Cela peut commencer avec les Juifs, mais cela ne s’arrête jamais avec les Juifs. L’antisémitisme est peut-être la première étape, mais il n’est jamais la dernière. »

Lors de cette même cérémonie, Michal Herzog a aussi rencontré le docteur Mohammed al-Hadid, président du Croissant-Rouge jordanien. Il a évoqué la coordination avec le Magen David Adom pour transférer des enfants de Gaza vers la Jordanie afin qu’ils y reçoivent des soins médicaux.

À Manchester, deux ambulances ont été dédiées à la mémoire d’Adrian Daulby, 53 ans, et de Melvin Cravitz, 66 ans, tués dans un attentat. Michal Herzog a déclaré partager la douleur des familles et a souligné l’importance d’honorer leur mémoire en sauvant d’autres vies.

La Première dame s’est également rendue dans un lycée communautaire juif du nord de Londres. Elle y a rencontré des élèves de plusieurs établissements juifs, dont le Yavneh College, l’Immanuel College et le King Solomon High School.

Cette visite visait à témoigner du soutien d’Israël à la communauté juive britannique, alors que les attaques contre des personnes et des institutions juives se multiplient au Royaume-Uni.