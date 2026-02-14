Munich : 200 000 manifestants contre le régime iranien en marge de la Conférence sur la sécurité

Quelque 200 000 personnes ont manifesté samedi 14 février à Munich contre les autorités iraniennes, selon la police bavaroise, en marge de la Conférence sur la sécurité qui réunit jusqu’à dimanche de nombreux dirigeants internationaux. Après une première estimation de 80 000 participants en début d’après-midi, les forces de l’ordre ont revu largement leur chiffre à la hausse.

Les manifestants, venus réclamer la chute de la République islamique, ont convergé dans le calme vers la Theresienwiese, vaste esplanade de l’ouest de la ville. Dans une atmosphère décrite comme pacifique, certains ont offert des fleurs aux policiers. Beaucoup arboraient le drapeau vert, blanc et rouge frappé du lion et du soleil, symbole de la monarchie renversée en 1979.

Des pancartes proclamaient « Liberté pour l’Iran » ou « La culture prévaut toujours sur la force et la répression ». Plusieurs participants brandissaient également le portrait de Reza Pahlavi, fils de l’ancien chah, qui a appelé dans la matinée, lors d’une intervention à la conférence, à « en finir avec la République islamique » et exhorté la communauté internationale à soutenir le peuple iranien.

La mobilisation intervient après la répression sanglante d’un vaste mouvement de contestation en Iran. Des ONG évoquent des milliers de morts et plus de 50 000 arrestations. D’autres rassemblements sont prévus à Toronto et Los Angeles, tandis qu’environ 10 000 personnes avaient déjà manifesté la semaine précédente à Berlin.

Les autorités allemandes avaient renforcé le dispositif de sécurité autour de la conférence, avec notamment la fermeture de l’espace aérien au-dessus de Munich.