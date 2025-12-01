Noyée pour son "comportement occidental" : trois membres d’une même famille face à la justice néerlandaise

Aux Pays-Bas, le parquet a requis vendredi jusqu’à 25 ans de prison contre un père musulman et ses deux fils, accusés d’avoir noyé leur fille et sœur, Ryan Al Najjar, 18 ans, parce qu’ils estimaient que son mode de vie “trop occidental” déshonorait la famille. La jeune Syrienne avait été retrouvée morte le 28 mai 2024 dans un lac du nord du pays, mains et pieds ligotés, six jours après sa disparition.

Selon les autorités, Ryan aurait été prise pour cible après avoir refusé de porter le voile dans l’espace public et publié une vidéo TikTok la montrant maquillée et tête nue. Ce contenu, jugé humiliant par ses proches, aurait déclenché une expédition punitive. Les deux frères, identifiés par la presse comme Mohamed et Muhanad, l’auraient attirée à Rotterdam avant de l’emmener dans un lieu isolé. Leur père, Khaled, les y aurait rejoints pour participer au meurtre.

La victime a été retrouvée dans la réserve naturelle d’Oostvaardersplassen. L’enquête révèle des signes de strangulation et de noyade. Environ 20 mètres de ruban adhésif ont été utilisés pour l’attacher avant qu’elle ne soit jetée vivante dans l’eau. L’ADN du père a été retrouvé sous ses ongles, indiquant une lutte.

Le parquet néerlandais accuse également Khaled d’avoir fui immédiatement en Syrie pour échapper aux poursuites, abandonnant ses fils. Les procureurs recommandent une peine de 25 ans pour le père et 20 ans pour chacun des deux frères.

Le verdict est attendu le 5 janvier.