Nucléaire : Berlin participera à un exercice français

L'Allemagne participera dès cette année à un exercice français de dissuasion nucléaire, a annoncé vendredi le chancelier Friedrich Merz, à l'issue du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité réuni à Brühl, près de Cologne. Cette décision marque une nouvelle étape dans le rapprochement stratégique entre Paris et Berlin et s'inscrit dans leur volonté commune de renforcer la dissuasion européenne.

Les forces allemandes prendront part à un exercice des forces nucléaires françaises, sans pour autant remettre en cause le rôle de la dissuasion nucléaire de l'OTAN, auquel Berlin reste attaché. Les deux pays soulignent que cette coopération vient compléter, et non remplacer, le dispositif de l'Alliance atlantique.

La France organise quatre fois par an l'exercice « Poker », une opération aérienne de haute intensité simulant un raid nucléaire. Pendant plusieurs heures, des avions de combat s'entraînent à très basse altitude et à grande vitesse dans un scénario intégrant une opposition ennemie. Des responsables britanniques avaient déjà assisté à cet exercice pour la première fois en décembre dernier.

Au-delà de cette participation, Paris et Berlin souhaitent approfondir leur coopération dans plusieurs domaines, notamment l'alerte avancée, les capacités de frappe dans la profondeur et la défense antimissile.

Pour les deux principales puissances de l'Union européenne, ce partenariat vise à renforcer la crédibilité de la défense européenne tout en respectant leurs engagements internationaux. Dans un contexte marqué par les tensions sécuritaires sur le continent, cette initiative illustre la volonté croissante de développer une capacité européenne de dissuasion plus intégrée.