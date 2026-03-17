Pays-Bas : enquête sur un possible lien iranien dans l’attaque d’une synagogue à Rotterdam

Les autorités néerlandaises examinent la piste d’une implication iranienne après une attaque contre une synagogue à Rotterdam, dans un contexte de multiplication des actes visant des sites juifs en Europe et de tensions accrues liées au conflit avec l’Iran.

Le ministre de la Justice, David van Weel, a indiqué devant le Parlement que « la possibilité d’une implication iranienne est explicitement étudiée », tout en précisant qu’aucun lien formel n’a, à ce stade, été établi. Selon lui, les suspects interpellés auraient vraisemblablement été recrutés, laissant entrevoir l’hypothèse d’une opération orchestrée ou inspirée de l’extérieur.

Quatre jeunes hommes, âgés de 17 à 19 ans, ont été arrêtés peu après l’attaque survenue vendredi à l’aube, lorsqu’un incendie criminel a provoqué des dégâts dans la synagogue de Rotterdam. Le parquet néerlandais a indiqué que l’acte avait été commis avec une intention terroriste.

Ces événements s’inscrivent dans une série d’incidents récents aux Pays-Bas, notamment une attaque contre une école juive à Amsterdam. Par ailleurs, une synagogue a également été visée à Liège, en Belgique voisine. Si ces attaques n’ont fait aucun blessé, elles ont suscité une vive inquiétude.

Un groupe extrémiste a revendiqué ces actions sur la plateforme X, mais les autorités n’ont pas confirmé l’authenticité de ces revendications. Le ministre avait déjà évoqué la possibilité d’un lien entre les incidents d’Amsterdam et de Rotterdam, sans toutefois tirer de conclusion définitive.

Face à cette situation, la sécurité a été renforcée autour des sites juifs dans tout le pays. Ces attaques interviennent dans un climat international tendu, marqué par les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et la riposte de Téhéran, alimentant les craintes d’actes ciblant des communautés juives à travers le monde.