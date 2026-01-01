Pays-Bas : un incendie ravage une église d’Amsterdam lors d’un Nouvel An

Un violent incendie a ravagé jeudi à l’aube la Vondelkerk, une église du XIXᵉ siècle située à Amsterdam, au terme d’une nuit de la Saint-Sylvestre particulièrement agitée aux Pays-Bas. Le sinistre, dont l’origine n’était pas encore connue, s’est déclaré dans les premières heures du jour dans ce bâtiment emblématique qui domine le Vondelpark depuis 1872.

Selon les autorités municipales, la tour de 50 mètres de haut s’est effondrée et la toiture a été gravement endommagée. La structure principale devrait toutefois rester intacte. Aucun blessé n’a été signalé dans l’incendie.

Cette catastrophe s’inscrit dans un contexte de violences inédites en marge des célébrations du Nouvel An. La cheffe du syndicat de la police néerlandaise, Nine Kooiman, a dénoncé un niveau de violences « sans précédent » visant les forces de l’ordre et les services de secours. Elle a indiqué avoir elle-même été prise pour cible à plusieurs reprises par des feux d’artifice alors qu’elle était en service à Amsterdam.

Face à l’afflux d’incidents, les autorités ont diffusé peu après minuit une alerte nationale sur les téléphones portables, appelant la population à ne contacter les services d’urgence qu’en cas de danger vital.

Les violences ont été signalées dans tout le pays. À Breda, dans le sud, des cocktails Molotov ont été lancés contre la police. Deux personnes ont perdu la vie aux Pays-Bas dans des accidents liés aux feux d’artifice : un adolescent de 17 ans et un homme de 38 ans. Trois autres personnes ont été grièvement blessées. À Rotterdam, un hôpital spécialisé en ophtalmologie a pris en charge 14 patients, dont dix mineurs, victimes de blessures aux yeux.

Cette nuit marquait la dernière Saint-Sylvestre avant l’entrée en vigueur attendue d’une interdiction des feux d’artifice non officiels. Selon l’Association néerlandaise de la pyrotechnie, les dépenses ont atteint un record de 129 millions d’euros, malgré l’instauration de zones sans feux d’artifice, largement ignorées.

En Allemagne voisine, deux jeunes de 18 ans ont également trouvé la mort à Bielefeld après l’explosion de feux d’artifice artisanaux.