Péter Magyar : "Netanyahou serait arrêté s’il venait en Hongrie"

Le nouveau Premier ministre hongrois, Péter Magyar, a affirmé qu’un éventuel déplacement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Hongrie entraînerait son arrestation, en raison des obligations liées à l’adhésion du pays à la Cour pénale internationale.

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Interrogé sur ses échanges avec des dirigeants étrangers, Péter Magyar a indiqué avoir eu des contacts avec plusieurs responsables internationaux, sans confirmer explicitement un appel direct avec Benjamin Netanyahou. Il a néanmoins insisté sur la position juridique de la Hongrie : « Si quelqu’un entre sur le territoire d’un État membre de la CPI et fait l’objet d’un mandat d’arrêt, il doit être placé en détention », a-t-il déclaré.

Cette prise de position tranche avec la ligne qui était dirigée par Viktor Orbán, souvent critique à l’égard des institutions internationales. Péter Magyar, lui, affirme clairement son intention de maintenir la Hongrie au sein de la CPI, soulignant que ses « collègues ont examiné la question » et que le pays entend respecter ses engagements juridiques internationaux.

Au-delà du cas israélien, cette déclaration s’inscrit dans un débat plus large sur la portée et l’application des décisions de la Cour pénale internationale. Pour ses défenseurs, la CPI incarne un instrument essentiel de justice internationale. Pour ses détracteurs, elle reste une institution politisée, dont les décisions peuvent avoir des répercussions diplomatiques majeures.