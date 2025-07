Pologne : le centre juif d'Auschwitz condamne le négationnisme du député Grzegorz Braun

Articles recommandés -

L’Auschwitz Jewish Center Foundation (AJCF) a fermement condamné les déclarations antisémites et négationnistes du député européen polonais Grzegorz Braun, qui a nié l’existence des chambres à gaz à Auschwitz et relancé le mythe médiéval des « meurtres rituels » juifs. Ces propos, tenus lors d’une émission radio, ont suscité une vague d’indignation.

Braun, qui a obtenu plus de 6 % des voix aux dernières élections en Pologne, a qualifié Auschwitz de « mensonge » et invoqué un livre sur les prétendus rituels sanguins juifs.

« Ces commentaires sont des mensonges flagrants et infondés », a déclaré Simon Bergson, président de l’AJCF. « Ils insultent l’histoire, la justice et la mémoire de plus d’un million de personnes assassinées à Auschwitz, dont près d’un million de Juifs, et des millions d’autres en Europe occupée par les nazis. »

Jack Simony, directeur général de l’AJCF, a ajouté : « Nier les chambres à gaz déshonore 1,1 million d’âmes exterminées par la haine. Ce n’est pas une opinion, mais une incitation antisémite calculée qui mérite des conséquences légales. » L’organisation appelle les autorités judiciaires polonaises à poursuivre Braun en vertu de l’article 55 de la loi sur l’Institut de la mémoire nationale, qui criminalise le négationnisme de la Shoah. Elle exhorte aussi le Parlement européen à envisager des sanctions, comme une censure ou une expulsion. Tomek Kuncewicz, directeur du centre juif d’Auschwitz, a souligné la responsabilité morale de la Pologne : « Auschwitz n’est pas un mythe, c’est un fait historique de souffrance humaine. Ces dénégations sont une violence contre la vérité et les survivants. » L’AJCF soutient l’enquête ouverte par les procureurs polonais et félicite la réaction rapide du mémorial d’Auschwitz-Birkenau. Par ailleurs, la fondation appelle les médias polonais et européens à cesser de donner une plateforme à Braun, qualifiant cela de « complicité » plutôt que de neutralité journalistique.