Quand les internautes ne retiennent que deux mots du discours de Macron à Davos : "for sure"

Il n’a pas parlé français, il n’a pas fait de faute, et pourtant il a fait parler de lui. À Davos, Emmanuel Macron s’exprimait en anglais, comme le veut l’usage au Forum économique mondial. Mais une expression, répétée à plusieurs reprises - “for sure” - a suffi à déclencher commentaires, détournements et moqueries feutrées sur les réseaux sociaux.

Rappel utile : “for sure” est une expression anglaise parfaitement correcte. Le président n’a donc ni inventé un anglicisme malheureux ni massacré la langue de Shakespeare. Le sujet est ailleurs. Ce qui amuse - ou agace - , c’est le style. Un ton très oral, presque familier, qui tranche avec l’image jupitérienne longtemps revendiquée à Paris.

À force d’être ponctuées de “for sure”, les certitudes présidentielles ont donné l’impression d’un Emmanuel Macron version start-up globale : convaincu, assuré, parfois un brin professoral, mais résolument à l’aise dans le costume du dirigeant mondialisé. À Davos, on parle efficacité, crédibilité, attractivité. For sure, donc.

Sur X et TikTok, l’expression est devenue un gimmick. Boucle vidéo, remix sonore, clins d’œil moqueurs : le fond du discours — pourtant dense sur la géopolitique, l’économie et l’ordre international — a parfois été relégué au second plan, victime collatérale de l’ère du zapping.

Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron paie le prix d’un tic de langage. Avant “for sure”, il y eut le “whatever it takes”, le “make our planet great again” ou le “at the same time”. À chaque fois, la formule dépasse le message.

Moralité ? À Davos comme ailleurs, le président parle anglais, pense stratégie… et découvre, une fois encore, qu’à l’époque des réseaux sociaux, une petite expression peut faire beaucoup de bruit. For sure.