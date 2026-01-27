"Retournez en Israël" : des juifs orthodoxes pris à partie par un employé dans un aéroport en Pologne

Une scène de tension s’est produite mardi dans un aéroport en Pologne, où un groupe de juifs orthodoxes a été verbalement agressé par un employé de l’aéroport. L’incident, filmé par des témoins et largement relayé sur les réseaux sociaux, montre l’homme s’approchant du groupe de manière hostile et leur intimant de retourner en Israël.

https://x.com/i/web/status/2016021402336313665 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Sur les images, l’employé affirme agressivement que la Pologne est "son pays" et non le leur, tout en demandant aux voyageurs pourquoi ils étaient venus dans le pays. Visiblement sous pression, les membres du groupe lui répondent en anglais en lui demandant de se taire. L’homme réplique alors de façon agressive, leur ordonnant à son tour de garder le silence, avant de quitter les lieux.

L’incident a suscité une vive émotion en ligne, où de nombreux internautes ont dénoncé un acte à caractère antisémite. À ce stade, aucune information n’a été communiquée sur d’éventuelles sanctions à l’encontre de l’employé ni sur une réaction officielle des autorités aéroportuaires.