Royaume-Uni : deux hommes reconnus coupables d’un projet d’attentat jihadiste d'envergure visant des Juifs

Deux individus ont été reconnus coupables au Royaume-Uni d’avoir préparé ce que les autorités décrivent comme l’un des projets d’attentat terroriste les plus meurtriers de l’histoire du pays, visant spécifiquement la communauté juive britannique. L’information a été rapportée par l'agence Reuters.

Walid Saadaoui, 38 ans, et Amar Hussein, 52 ans, ont été condamnés pour avoir planifié une attaque armée d’inspiration État islamique destinée à faire un maximum de victimes. Selon la police et le parquet, les deux hommes avaient l’intention d’utiliser des armes automatiques pour tuer « autant de Juifs que possible » en Angleterre.

Les enquêteurs estiment que, si le projet avait abouti, il aurait constitué « l’une des attaques terroristes les plus meurtrières, voire la plus meurtrière, jamais perpétrée au Royaume-Uni », selon Robert Potts, chef adjoint de la police antiterroriste du nord-ouest de l’Angleterre.

Lors du procès, l’accusation a expliqué que les deux hommes avaient « pleinement adhéré à l’idéologie de l’État islamique » et étaient prêts à mourir pour devenir des « martyrs ». Saadaoui avait notamment organisé l’introduction clandestine au Royaume-Uni de deux fusils d’assaut, d’un pistolet automatique et de près de 200 munitions via le port de Douvres, avant son arrestation en mai 2024.

Il prévoyait également d’acquérir plusieurs autres armes et jusqu’à 900 cartouches supplémentaires. Les autorités ont précisé que le projet a échoué parce que le fournisseur d’armes, connu sous le pseudonyme de « Farouk », était en réalité un agent infiltré.

Cette condamnation intervient dans un contexte de vigilance accrue des services de sécurité, quelques jours après une attaque distincte contre une synagogue à Manchester, rappelant la persistance de la menace terroriste visant les communautés juives en Europe.