Royaume-Uni : deux personnes arrêtées après un incendie criminel visant un mémorial à Londres

La police britannique a annoncé l’arrestation de deux personnes dans le cadre d’un incendie criminel visant un mur commémoratif dans le nord de Londres, une zone abritant une importante communauté juive. Un homme de 46 ans et une femme de 38 ans ont été interpellés pour suspicion d’incendie volontaire, dans une enquête désormais suivie par des unités antiterroristes.

Le mémorial visé rend hommage aux Israéliens tués par le Hamas ainsi qu’aux Iraniens victimes du régime de la République islamique. L’attaque, survenue le 27 avril dans le quartier de Golders Green, s’inscrit dans une série d’incidents récents visant des cibles juives dans la capitale britannique.

Quelques jours auparavant, des ambulances appartenant au service de secours bénévole juif Hatzola avaient été incendiées dans la même zone. La police a indiqué examiner d’éventuels liens iraniens avec ces actes, sans fournir davantage de détails à ce stade.

La situation sécuritaire s’est encore tendue après l’agression au couteau de deux hommes juifs la semaine dernière dans ce même quartier, un événement qui a ravivé les inquiétudes quant à la sécurité de la communauté. Face à cette série d’attaques, le gouvernement britannique a relevé le niveau de menace terroriste nationale de « substantiel » à « sévère ».

Les forces antiterroristes mènent actuellement plusieurs enquêtes dans le nord-ouest de Londres. Depuis les premiers incidents en mars, 30 arrestations ont été effectuées et neuf personnes inculpées. La police évoque « l’une des opérations communautaires les plus intensives jamais menées » dans la capitale, alors que les autorités tentent d’endiguer une vague de violences ciblées.