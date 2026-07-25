Royaume-Uni : les Verts veulent jumeler Manchester avec Ramallah

La candidate du Parti vert à l'élection municipale anticipée du Grand Manchester, Geraldine Coggins, s'est engagée à jumeler la métropole britannique avec Ramallah, capitale administrative de l'Autorité palestinienne, si elle est élue le 30 juillet.

Selon elle, ce partenariat permettrait de développer une coopération durable dans les domaines de la technologie, de l'enseignement, des services professionnels et des industries créatives.

Geraldine Coggins accuse le gouvernement britannique d'être « complice » de la guerre menée par Israël contre le Hamas et estime que cette position a profondément détourné une partie de l'électorat de gauche du Parti travailliste.

« Nous n'avons pas vu de véritable prise de conscience de ce qui se passe à Gaza. Beaucoup de personnes considèrent désormais le Parti travailliste comme moralement discrédité », a-t-elle déclaré.

Le Parti vert affirme que le jumelage avec Ramallah refléterait la tradition de solidarité internationale de Manchester, évoquant notamment "le combat contre l'apartheid et l'accueil des réfugiés".

Cette élection est particulièrement suivie au Royaume-Uni, puisqu'elle constitue le premier test électoral majeur pour le Parti travailliste depuis l'arrivée d'Andy Burnham au poste de Premier ministre.

Selon un récent sondage YouGov, la candidate travailliste Bev Craig reste largement favorite avec 62 % des intentions de vote au second tour, devant la candidate de Reform UK, tandis que Geraldine Coggins est créditée de 17 % des voix au premier tour.

Au-delà de la question palestinienne, la candidate écologiste fait campagne sur le logement, promettant la construction de 20 000 logements véritablement abordables en dix ans et critiquant la politique urbaine menée jusqu'ici par les travaillistes.