Royaume-Uni : un adolescent jugé pour avoir préparé un projet d’attentat contre des synagogues

Un adolescent britannique de 16 ans comparaît depuis mardi devant la justice, accusé d’avoir préparé des actes terroristes d’extrême droite, notamment en repérant des synagogues et en se procurant des armes et du matériel destiné à la fabrication d’explosifs. Le jeune homme, dont l’identité ne peut être révélée en raison de son âge, est jugé devant la Leeds Crown Court, rapporte l'agence Reuters.

Selon l’accusation, l’adolescent était membre d’un groupe suprémaciste blanc interdit et nourrissait une idéologie violente fondée sur la haine raciale. La procureure Michelle Heeley a indiqué que le prévenu avait téléchargé et partagé des vidéos d’attaques, de fusillades et de décapitations, tout en exprimant son admiration pour Adolf Hitler. Des carnets saisis à son domicile révéleraient une hostilité explicite envers les Juifs et les personnes noires, ainsi qu’une fascination pour des auteurs d’attentats d’extrême droite.

Lors d’une perquisition menée dans la maison qu’il partageait avec son père, dans un village isolé du nord de l’Royaume-Uni, la police a découvert des couteaux, des arbalètes, des vêtements militaires et des documents montrant, selon l’accusation, une préparation concrète au passage à l’acte. Les enquêteurs estiment qu’il cherchait à transformer sa radicalisation en violence réelle.

L’adolescent est également soupçonné d’avoir pris contact en ligne avec The Base, une organisation néonazie interdite, et d’avoir affiché des posters du groupe dans son village. Il aurait par ailleurs mené des recherches détaillées sur des synagogues locales afin d’identifier des cibles potentielles.

Le prévenu nie l’ensemble des charges, notamment la préparation d’actes terroristes, l’appartenance à une organisation proscrite et la diffusion de documents terroristes. Le procès se poursuit.