Royaume-Uni : un cadre du Hamas à la tête d’un groupe organisant des manifestations pro-palestiniennes

Un cadre du Hamas est à la tête d’une organisation jouant un rôle central dans l’organisation de manifestations anti-israéliennes et pro-palestiniennes au Royaume-Uni, a rapporté The Times. Il s’agit de Zaher Birawi, président du Palestine Forum in Britain (PFB).

Le PFB fait partie d’une coalition de six organisations à l’origine d’au moins une vingtaine de rassemblements cette année à travers le pays. Parmi eux, une manifestation récente organisée en soutien à des militants de Palestine Action, groupe désormais interdit au Royaume-Uni en raison de ses liens avec des activités terroristes.

Les autorités israéliennes ont affirmé en septembre que Zaher Birawi figurait parmi plusieurs « agents de haut rang du Hamas » impliqués dans le mouvement des flottilles pour Gaza. Il est par ailleurs présenté par des médias pro-palestiniens comme journaliste, président du Comité international pour la levée du blocus de Gaza et membre fondateur de la Freedom Flotilla Coalition. Une photographie diffusée par le ministère israélien des Affaires étrangères le montre aux côtés de l’ancien chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, ainsi que du responsable politique britannique George Galloway.

En octobre 2023, le député travailliste Christian Wakeford avait utilisé l’immunité parlementaire pour citer Zaher Birawi comme l’un des « quatre agents seniors du Hamas » actifs au Royaume-Uni. « Le Parlement a interdit le Hamas dans son intégralité en 2021. La présence d’agents de cette organisation à Londres constitue un risque sérieux pour la sécurité nationale », avait-il déclaré.

Selon The Times, l’un des autres individus cités par le député, Ziad El Aloul, entretiendrait lui aussi des liens avec le Palestine Forum in Britain.