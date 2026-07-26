Royaume-Uni : un député nommé à un haut poste juridique photographié avec des dirigeants du Hamas

La nomination du député travailliste Andy Slaughter à un haut poste juridique au sein du gouvernement britannique provoque une vive controverse. En cause : la réapparition de photographies prises à Jérusalem en 2013, sur lesquelles il apparaît souriant aux côtés de dirigeants du Hamas, organisation terroriste.

Révélés par le Telegraph, ces clichés ont été pris lors d'un déplacement parlementaire auquel participait également Jeremy Corbyn. Selon le quotidien britannique, la délégation avait rencontré plusieurs responsables du Hamas dans le cadre de cette visite.

Cette polémique intervient alors qu'Andy Slaughter vient d'être nommé à une fonction juridique de premier plan au sein du gouvernement. À ce titre, il sera amené à conseiller l'exécutif sur des questions sensibles, notamment en matière de terrorisme, de crimes de haine, d'antisémitisme, de sanctions et de droit international.

Connu pour ses positions très critiques à l'égard d'Israël, le député est régulièrement accusé par ses détracteurs d'avoir franchi la frontière entre critique politique et complaisance envers des organisations hostiles à l'État hébreu.

En 2021, l'organisation Campaign Against Antisemitism l'avait notamment mis en cause pour ses prises de position concernant les manuels scolaires palestiniens. En 2024, il s'était également opposé à une loi destinée à empêcher les collectivités locales britanniques de boycotter des produits israéliens.

La publication de ces photographies a immédiatement suscité de vives réactions dans la classe politique britannique. Plusieurs élus de l'opposition estiment que de tels antécédents sont incompatibles avec les responsabilités d'un haut représentant juridique appelé à traiter de dossiers liés au terrorisme et à la sécurité nationale.