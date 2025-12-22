Royaume-Uni : un militant pro-palestinien provoque un tollé en saluant une lettre de Ben Laden

Au Royaume-Uni, les propos d’un militant pro-palestinien ont suscité une vive controverse politique et médiatique. Moazzam Begg, ancien détenu de Guantánamo, a qualifié la « Lettre à l’Amérique » d’Oussama Ben Laden de « voix de la liberté » lors d’une conférence sur l’islamophobie organisée la semaine dernière à Glasgow, selon le Telegraph.

Cette déclaration est intervenue quelques heures après que les premières informations sur l’attaque terroriste de Hanouka à Bondi Beach, en Australie, ont commencé à circuler. Si Begg n’a pas évoqué ce drame dans son discours, il l’a ensuite qualifié de « répugnant » sur le réseau X, tout en dénonçant l’armée israélienne comme « dépravée ».

Lors de son intervention, Moazzam Begg a expliqué faire référence à la publication, en 2023, par le Guardian de la lettre de Ben Laden, retirée depuis après être devenue virale sur TikTok. Il a affirmé que le texte évoquait à plusieurs reprises la Palestine et que l’intérêt manifesté par une partie de la jeunesse occidentale traduisait, selon lui, une « compréhension » des motivations des attentats du 11 septembre 2001.

Ces propos ont été fermement condamnés par plusieurs responsables politiques. Lord Walney, ancien conseiller du Parti travailliste sur l’extrémisme, les a jugés « sidérants » et « abjects », estimant qu’aucune définition de l’islamophobie ne saurait protéger de telles prises de position. Des élus conservateurs écossais ont dénoncé un « discours de haine » et exigé des excuses.

La polémique intervient alors que Londres a récemment interdit le groupe Palestine Action, désormais classé organisation terroriste, rendant tout soutien public passible de poursuites pénales.