Sarah Knafo parmi "les dix personnalités européennes à suivre" en 2026, indique le média POLITICO Europe

Le média POLITICO Europe a publié sa sélection annuelle des « 10 personnalités à suivre » pour 2026, un classement qui met en lumière des figures appelées à peser sur les équilibres politiques, économiques et institutionnels du continent dans les prochaines années. Cette promotion rassemble des profils variés, issus de la politique nationale et européenne, des institutions financières, de la diplomatie et de la société civile.

Parmi ces personnalités figure Sarah Knafo, députée européenne française Reconquête!. Le média souligne son ascension rapide sur la scène politique française et européenne, ainsi que sa capacité à incarner une possible recomposition de la droite, à la croisée du souverainisme, du conservatisme sociétal et du libéralisme économique.

La liste comprend également Alexandra Geese, eurodéputée écologiste allemande, reconnue pour son influence sur les enjeux numériques et la régulation des plateformes, ainsi que Gergely Karácsony, maire de Budapest et figure centrale de l’opposition au gouvernement hongrois. Niamh Sweeney, cadre dirigeante de Greenpeace, est distinguée pour son rôle moteur dans les mobilisations environnementales à l’échelle européenne.

Sur le terrain économique et institutionnel, POLITICO met en avant Pablo Hernández de Cos, gouverneur de la Banque d’Espagne, et Siegfried Mureșan, eurodéputé roumain du Parti populaire européen, acteur clé des négociations budgétaires. Simon Mordue, diplomate européen, est cité pour son influence dans la politique étrangère de l’Union.

La sélection inclut aussi Semen Kryvonos, responsable ukrainien engagé dans la lutte anticorruption, Popi Papandreou, figure montante de la diplomatie grecque, et Ulrich Siegmund, élu conservateur allemand.

À travers cette liste, POLITICO Europe entend identifier les personnalités dont les choix et les positions pourraient façonner l’agenda européen à l’horizon 2026.