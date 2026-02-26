Sécurité renforcée pour l’Eurovision à Vienne en raison des tensions liées à Israël

Les organisateurs de la 70e édition du Concours Eurovision de la chanson ont annoncé, jeudi 26 février, un dispositif de sécurité renforcé pour l’événement qui se tiendra du 12 au 16 mai à la Stadthalle de Vienne. La police autrichienne et la radiotélévision publique ORF ont précisé que les mesures prévues seront comparables à celles appliquées dans les aéroports, dans un contexte marqué par des tensions liées à la participation d’Israël.

Quelque 500 agents de sécurité seront mobilisés chaque jour à l’intérieur de la salle. Les spectateurs ne seront autorisés à entrer avec aucun sac, des consignes étant installées à proximité. Des équipes cynophiles seront également déployées dans la capitale autrichienne avant et pendant l’événement. « Notre priorité absolue est d’assurer un événement sûr », a déclaré Oliver Lingens, directeur des événements à l’ORF.

Le chef adjoint de la police de Vienne, Dieter Csefan, a toutefois indiqué qu’aucune menace concrète ne vise actuellement le concours. Les services de sécurité autrichiens restent néanmoins en contact étroit avec leurs partenaires nationaux et internationaux afin d’anticiper tout risque.

La participation d’Israël a suscité des critiques et des appels au boycott dans plusieurs pays. Les diffuseurs de l’Espagne, de l’Irlande, d’Islande, des Pays-Bas et de Slovénie ont annoncé leur retrait, invoquant notamment la situation à Gaza. Interrogé sur d’éventuelles mesures spécifiques concernant la délégation israélienne, Oliver Lingens a assuré que « la sécurité de toutes les délégations est très importante ».

L’Autriche accueille cette édition après la victoire de l’artiste JJ en 2025 à Bâle. Cette année, le pays sera représenté par Cosmo, 19 ans, avec le titre dansant Tanzschein, interprété en allemand.