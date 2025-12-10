Soupçons d’ingérence du Hamas : Benjamin Haddad demande des explications à la Commission européenne

Le ministre délégué chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, a saisi la Commission européenne afin d’examiner de possibles ingérences du Hamas au sein d’ONG actives dans les territoires palestiniens. Dans un courrier adressé à la Haute représentante pour l’action extérieure de l’UE et à plusieurs commissaires, et consulté par le JDD, il évoque des « soupçons quant à la mise en place par le Hamas dès 2020 de contrôles » visant certaines organisations internationales. Parmi elles figurent CESVI, Handicap International, le Norwegian Refugee Council ou encore l’International Medical Corps.

Haddad exprime ses « préoccupations majeures » concernant « l’intégrité des financements européens » et la nécessité pour les contribuables de s’assurer que leurs contributions servent « exclusivement à des objectifs humanitaires ». Il rappelle qu’en octobre dernier, il avait déjà demandé un renforcement des critères de respect des valeurs de l’UE dans l’attribution des fonds, notamment pour lutter contre les discours et crimes de haine, au moment où une université turque financée par Bruxelles était accusée de positions pro-Hamas.

Selon le ministre, « il n’est pas tolérable » que des financements européens puissent bénéficier à des organisations dont les structures auraient été « placées sous une forme d’ingérence » du mouvement islamiste palestinien. Insistant sur « l’enjeu de sécurité », il appelle la Commission à « faire toute la lumière sur ces allégations » et à se doter d’outils opérationnels permettant un contrôle plus strict du respect des valeurs européennes par les bénéficiaires de fonds.