Spécial week-end | Europe : les téléphériques les plus insolites à découvrir cet été

À l'approche de la saison estivale, les téléphériques européens rouvrent progressivement pour accueillir les touristes. Si la plupart permettent simplement d'accéder aux sommets, certains offrent une expérience spectaculaire à eux seuls, entre innovations techniques, panoramas vertigineux et sensations fortes.

À Paris, le Câble C1, inauguré en décembre dernier, est devenu le plus long téléphérique urbain d'Europe. Long de 4,5 kilomètres, il relie Pointe du Lac à Villa Nova en 18 minutes et a été construit pour desservir des quartiers difficiles d'accès en raison du relief.

La Suisse concentre plusieurs records. Le téléphérique du Schilthorn est le plus pentu au monde, avec une montée impressionnante de 775 mètres en moins de quatre minutes. Au sommet, les visiteurs retrouvent le célèbre restaurant rendu célèbre par le film de James Bond Au service secret de Sa Majesté.

Toujours en Suisse, le Matterhorn Glacier Ride permet d'atteindre 3 821 mètres d'altitude, le point le plus élevé accessible en téléphérique en Europe. Il relie également la station suisse de Zermatt au village italien de Breuil-Cervinia en franchissant la plus haute frontière des Alpes.

Les amateurs de sensations peuvent aussi emprunter le CabriO Stanserhorn, unique téléphérique à toit ouvert, offrant une vue panoramique durant toute l'ascension. Autre curiosité : le téléphérique du Titlis, dont les cabines effectuent une rotation complète de 360 degrés, garantissant une vue exceptionnelle sur les Alpes.

En Italie, le téléphérique du Sassolungo surprend par ses petites cabines verticales, surnommées « cercueils ». Sans siège et pouvant accueillir seulement deux personnes, elles restent en mouvement permanent, obligeant les passagers à monter et descendre sans arrêt complet.

Enfin, en Finlande, la station de Ylläs propose une expérience unique : une cabine-sauna pouvant accueillir quatre personnes. Après une montée d'une vingtaine de minutes, les visiteurs peuvent prolonger leur détente dans un sauna ou un jacuzzi extérieur au sommet de la montagne.