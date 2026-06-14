Suisse : le référendum qui pourrait bouleverser la politique migratoire du pays

Les Suisses votent ce dimanche 14 juin sur une initiative populaire aussi simple dans sa formulation que potentiellement lourde de conséquences : empêcher la population du pays de dépasser 10 millions d’habitants avant 2050. Porté par l’Union démocratique du centre (UDC), principal parti de droite du pays, le texte est devenu l’un des sujets les plus débattus de l’année.

Aujourd’hui, la Suisse compte environ 9,1 millions d’habitants. Selon les projections officielles, le seuil des 10 millions pourrait être atteint dès le début des années 2040. L’initiative prévoit qu’à partir de 9,5 millions d’habitants, le gouvernement devra prendre des mesures pour freiner la croissance démographique, principalement en limitant l’immigration.

Mais l’enjeu dépasse largement la seule question démographique. Si la Suisse ne parvient pas à contenir sa population, le texte pourrait l’obliger à remettre en cause certains accords internationaux favorisant l’immigration, notamment la libre circulation des personnes avec l’Union européenne. Une telle décision pourrait profondément affecter les relations entre Berne et Bruxelles.

Les partisans du référendum dénoncent une pression croissante sur le logement, les transports, les infrastructures et les ressources naturelles. Ils estiment que la croissance démographique actuelle n’est plus soutenable pour un pays de taille limitée.

À l’inverse, le gouvernement, le Parlement et une grande partie du monde économique appellent à voter non. Ils craignent une pénurie de main-d’œuvre, notamment dans la santé, l’industrie, l’hôtellerie et la recherche, ainsi qu’un affaiblissement de l’économie suisse, fortement dépendante des travailleurs étrangers.

Pour beaucoup d’observateurs, ce scrutin est bien plus qu’un vote sur l’immigration : il pose une question fondamentale à la Suisse de demain.