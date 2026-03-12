Suisse : un jeune homme inculpé pour avoir planifié un attentat terroriste au nom de l’État islamique

Un jeune homme de 18 ans a été inculpé en Suisse pour avoir préparé un attentat terroriste au nom de l’organisation djihadiste État islamique (EI), a annoncé jeudi le ministère public de la Confédération (MPC).

Le suspect, un ressortissant suisse domicilié dans le canton d’Argovie, dans le nord du pays, est poursuivi pour soutien à une organisation terroriste, actes préparatoires délictueux en vue d’un assassinat et diffusion de propagande violente.

Selon les autorités, l’enquête a permis d’établir que le jeune homme projetait de mener une attaque au couteau contre des victimes choisies au hasard. Les procureurs estiment qu’il avait déjà commencé à mettre en place les éléments nécessaires à la réalisation de son projet.

Le ministère public indique notamment qu’il aurait commandé un couteau sur internet, consulté des instructions liées à la préparation d’une attaque et pris contact avec des personnes partageant la même idéologie extrémiste. Il aurait également effectué des recherches visant à obtenir une justification religieuse à un attentat.

L’affaire a été révélée en juin 2025 lorsque la police fédérale suisse a signalé au parquet des indices laissant penser que le suspect préparait une action violente. Le jeune homme avait alors été arrêté puis placé en détention provisoire.

Il avait toutefois été remis en liberté début décembre, les autorités estimant que les conditions juridiques justifiant sa détention n’étaient plus réunies à ce stade de l’enquête.

Les investigations ont également mis en évidence un soutien présumé à l’organisation État islamique par le biais de transactions financières ainsi que par la diffusion de vidéos de propagande sur les réseaux sociaux.

Le dossier a désormais été transmis au Tribunal pénal fédéral, qui devra juger l’affaire. Le ministère public rappelle que le suspect bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu.