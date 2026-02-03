Suisse : un Juif orthodoxe agressé à Zurich

Un homme juif orthodoxe de 26 ans a été victime d’une agression antisémite lundi soir à Zurich, dans un contexte de recrudescence des actes visant la communauté juive en Suisse. Les faits se sont produits aux alentours de 20h15, lorsque la police municipale a été alertée d’une attaque en cours contre un passant identifiable comme juif en raison de sa tenue.

À leur arrivée sur les lieux, les forces de l’ordre ont découvert plusieurs personnes retenant un homme qui tentait de prendre la fuite. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’agresseur a frappé la victime à coups de poing sans aucune provocation préalable. Des témoins, parmi lesquels un homme hassidique et un autre passant non juif, sont intervenus pour immobiliser l’assaillant jusqu’à l’arrivée de la police de Zurich.

Les autorités indiquent que le suspect a proféré de manière répétée des insultes et propos antisémites, y compris en présence des policiers. La victime a été légèrement blessée, souffrant d’éraflures au niveau du corps et du cou, selon la Fédération suisse des communautés juives, la Fédération suisse des communautés juives.

L’agresseur, un homme de 40 ans de confession musulmane originaire du Kosovo, est connu des services de police et ne disposerait pas d’adresse fixe en Suisse. Il a été interpellé et placé en détention avant d’être transféré au ministère public du canton de Zurich. Des investigations complémentaires sont en cours.

Dans un communiqué, la police a souligné que « l’attaque n’était pas aléatoire, mais visait spécifiquement une personne juive », confirmant le caractère antisémite de l’agression. Cet incident s’inscrit dans une série d’actes similaires observés depuis octobre 2023, marqués par une hausse préoccupante des insultes, menaces et violences physiques à l’encontre de Juifs en Suisse, uniquement en raison de leur identité.