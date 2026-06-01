Ukraine : inauguration d’une grande yeshiva

Alors que la guerre continue de bouleverser le quotidien des Ukrainiens, un projet éducatif d’une ampleur exceptionnelle vient d’aboutir près de Kiev. La yeshiva « Tomchei Temimim – Beit Binyamin » a été inaugurée ce week-end dans le village d’Anatevka, marquant l’un des investissements les plus importants réalisés ces dernières années dans l’éducation juive en Ukraine.

Situé à la périphérie de la capitale ukrainienne, Anatevka a été fondé en 2015 par le grand rabbin d’Ukraine, Moshe Azman, afin d’accueillir des familles juives déplacées par les combats dans l’est du pays. Baptisé en référence au célèbre shtetl du film Un violon sur le toit, le village s’est progressivement transformé en une communauté juive dynamique comprenant logements, écoles et synagogues.

La nouvelle yeshiva a été construite grâce à un don de plus de huit millions d’euros accordé par un philanthrope ayant souhaité conserver l’anonymat. Elle accueillera ses premiers étudiants au début du mois hébraïque d’Eloul, période traditionnellement consacrée à la préparation spirituelle précédant les grandes fêtes de Tichri.

À l’origine du projet, le rabbin Shmuel Azman explique avoir voulu créer un environnement permettant aux étudiants de se consacrer pleinement à l’étude de la Torah et au développement personnel. Le campus comprend notamment un vaste Beth Midrash, une bibliothèque, des dortoirs modernes, une salle à manger, un mikvé, des installations sportives ainsi que de larges espaces dédiés à l’étude et aux activités éducatives.

Compte tenu de la situation sécuritaire en Ukraine, un bunker de grande capacité a également été intégré au complexe afin de protéger les étudiants et le personnel en cas d’alerte.

L’un des aspects les plus remarquables du projet est que les travaux ont débuté quelques jours seulement après le déclenchement de la guerre. Malgré les difficultés liées au conflit, la construction s’est poursuivie sans interruption jusqu’à son achèvement.

Pour les responsables de l’établissement, l’ouverture de cette yeshiva constitue un symbole fort du renouveau de la vie juive en Ukraine et de la volonté de continuer à bâtir l’avenir, même au cœur de l’épreuve.