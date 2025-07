Un imam hollandais suspendu après sa rencontre avec le président israélien

Articles recommandés -

L'imam hollandais Youssef Msibih a été suspendu « avec effet immédiat » par la mosquée Bilal d'Alkmaar après avoir participé à une délégation de figures musulmanes européennes en visite en Israël.

Msibih faisait partie d'un groupe de 15 imams musulmans qui ont rencontré le président israélien Isaac Herzog à Jérusalem lundi dernier. Lors de cette rencontre, l'imam a chanté une réinterprétation en arabe de l'hymne national israélien, provoquant la colère de sa mosquée.

« Suite aux récentes déclarations politiques de l'imam, le conseil d'administration a décidé de le suspendre avec effet immédiat », a annoncé la mosquée Bilal dans un communiqué publié sur Instagram. « À partir de ce moment, l'institution n'a plus de relation avec lui. »

La délégation était organisée par Elnet, une ONG œuvrant au renforcement des relations entre Israël et l'Europe, et dirigée par l'imam français Hassen Chalghoumi. Ce dernier a déclaré à Herzog : « Ce à quoi nous avons assisté depuis le 7 octobre n'est pas seulement un conflit entre Israël et le Hamas, mais une confrontation entre deux mondes fondamentalement différents. Vous représentez le monde de la fraternité, de l'humanité, de la compassion. » Le groupe comprenait des figures religieuses d'Italie, de Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de France. La visite incluait des sites musulmans, chrétiens et juifs de la vieille ville de Jérusalem-Est.