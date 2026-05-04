Un professeur norvégien fait polémique après avoir qualifié le 7 octobre de « plus belle chose du siècle »

Bassam Hussein, enseignant en gestion de projet à l'Université norvégienne de sciences et de technologie (NTNU) à Trondheim, a tenu ces propos le 21 avril lors d'un événement organisé par un forum socialiste. Intervenant sur le conflit au Moyen-Orient, il a affirmé que les attaques avaient démontré qu'« il n'existe pas de supériorité israélienne ».

Dans une intervention particulièrement critique envers Israël, le professeur a décrit l'État hébreu comme ayant « vendu un rêve » aux immigrés juifs, promettant une vie prospère et sécurisée. Selon lui, les événements du 7 octobre auraient mis en lumière les vulnérabilités du pays, malgré sa puissance militaire.

Bassam Hussein a également développé une analyse plus large des ambitions israéliennes, estimant qu'elles dépasseraient le cadre régional. Il a ainsi affirmé que l'État d'Israël cherchait à devenir une puissance mondiale, allant jusqu'à évoquer une volonté de « s'emparer de l'empire occidental ». Il a par ailleurs comparé Israël à d'autres pays qu'il considère comme des enjeux du colonialisme européen, tels que les États-Unis, le Canada ou l'Australie.

Ces déclarations ont immédiatement suscité de vives réactions. Eytan Halon, chargé d'affaires à l'ambassade d'Israël à Oslo, a déclaré une « glorification choquante du terrorisme ». Il a estimé qu'un universitaire tenant de tels propos ne devrait pas être autorisé à enseigner, appelant implicitement à des sanctions.

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L'affaire relance le débat en Norvège sur les limites de la liberté d'expression dans le milieu académique, notamment lorsqu'elle concerne des sujets aussi sensibles que le conflit israélo-palestinien.

Malgré la polémique, Bassam Hussein est une figure reconnue dans son domaine. En 2016, il avait été classé parmi les dix meilleurs professeurs du pays et a reçu en 2023 un prix d'excellence pédagogique de la NTNU. En 2025, une association étudiante de Trondheim lui a également attribué un titre honorifique pour son engagement sur la question de Gaza.

Selon plusieurs sources, il est originaire de Jabalya, dans la bande de Gaza, où réside encore une partie de sa famille. L'université NTNU n'a pas encore réagi à cette controverse.