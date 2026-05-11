Une œuvre d’art volée par les nazis à un collectionneur juif a été retrouvée aux Pays-Bas dans la famille d’un célèbre collaborateur SS

Le tableau, intitulé "Portrait of a Young Girl", est signé de l’artiste néerlandais Toon Kelder. Il provient de la collection du marchand d’art juif Jacques Goudstikker, l’une des plus importantes collections pillées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Selon Arthur Brand, l’œuvre aurait été accrochée pendant des décennies dans la maison de descendants de Hendrik Seyffardt, l’un des plus hauts collaborateurs néerlandais du régime nazi. Seyffardt commandait une unité de volontaires néerlandais de la Waffen-SS sur le front de l’Est. Il a été assassiné par des résistants néerlandais en 1943.

L’affaire a été révélée après qu’un membre de la famille de Seyffardt a contacté Arthur Brand. Cet homme, qui souhaite rester anonyme, venait de découvrir deux éléments troublants : son lien familial avec le collaborateur SS et la présence, dans sa famille, d’une œuvre issue d’un pillage nazi.

Il affirme avoir vu le tableau dans le couloir de la petite-fille de Hendrik Seyffardt. Selon lui, celle-ci aurait reconnu qu’il s’agissait d’une œuvre juive spoliée, provenant de la collection Goudstikker, et qu’elle ne pouvait pas être vendue.

La petite-fille de Seyffardt a toutefois nié avoir su que le tableau avait été volé. Elle affirme l’avoir reçu de sa mère et dit comprendre désormais que les héritiers de Jacques Goudstikker souhaitent le récupérer.

Arthur Brand a ensuite mené ses propres recherches. Le tableau porte au dos une étiquette Goudstikker et le numéro 92 est gravé sur son cadre. Dans les archives d’une vente aux enchères organisée en 1940, il a retrouvé un lot portant ce même numéro : Portrait of a Young Girl, de Toon Kelder.

Selon lui, Hendrik Seyffardt aurait probablement acquis l’œuvre lors de cette vente, avant qu’elle ne soit transmise dans sa famille de génération en génération.

Les avocats des héritiers Goudstikker ont confirmé à Arthur Brand que le tableau avait bien été spolié et ont demandé sa restitution.

Mais la police ne peut pas agir, car les faits sont prescrits. Le Comité néerlandais de restitution, chargé de conseiller sur les œuvres pillées par les nazis, ne peut pas non plus contraindre des particuliers à rendre une œuvre.

Le membre de la famille qui a alerté Arthur Brand souhaite que le tableau soit restitué aux héritiers de Jacques Goudstikker. Selon le détective d’art, il a choisi de rendre l’affaire publique pour faire pression en faveur du retour de l’œuvre à ses propriétaires légitimes.