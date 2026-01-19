Valentino Garavani, icône de la haute couture italienne, est décédé à 93 ans

Le styliste et grand couturier italien Valentino Garavani est mort à l’âge de 93 ans, ont annoncé lundi plusieurs médias italiens, dont la Repubblica. La disparition de cette figure majeure de la mode mondiale, connue simplement sous le nom de Valentino, marque la fin d’une ère dans l’univers de la haute couture.

Né le 11 mai 1932 à Voghera, dans le nord de l’Italie, Valentino a étudié la mode à Paris avant de fonder sa maison de couture éponyme à Rome en 1960, avec son partenaire de toujours Giancarlo Giammetti. Très rapidement, il s’est imposé comme l’un des créateurs les plus influents du XXᵉ siècle, célèbre pour son sens de l’élégance, ses silhouettes raffinées et la teinte rouge vibrante — devenue sa signature.

Valentino s’est fait connaître mondialement grâce à ses créations portées par des personnalités de premier plan, dont Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn ou encore Jacqueline Kennedy, qui a contribué à hisser sa réputation internationale. Sa vision du glamour et du style sophistiqué a profondément marqué la mode, faisant de sa maison une référence incontournable sur les tapis rouges et dans les collections haute couture.

Après presque cinq décennies à la tête de sa maison, Valentino avait pris sa retraite en 2008, laissant derrière lui un héritage artistique immense. Son influence s’étend bien au-delà des podiums, incarnée notamment dans le documentaire Valentino: The Last Emperor, qui explore sa carrière et son impact culturel.

Selon des communiqués de sa fondation, il est décédé paisiblement à son domicile de Rome, entouré de ses proches. Les hommages de la communauté internationale de la mode affluent depuis l’annonce de sa mort, saluant un créateur qui a redéfini l’élégance et le raffinement à l’italienne