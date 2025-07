"Vous tuez la Palestine, allez manger à Gaza" : des touristes israéliens expulsés d’un restaurant en Espagne

Articles recommandés -

Un groupe de huit touristes israéliens a été expulsé d’un restaurant de la ville de Vigo, dans le nord-ouest de l’Espagne, selon une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux mercredi. L’incident, filmé par le gérant de l’établissement Mimassa, montre ce dernier refusant de les servir, tout en proférant des propos virulents à leur encontre.

"Vous tuez la Palestine, allez manger à Gaza", lance-t-il, avant de leur arracher les menus et de les insulter. Dans la vidéo, on l’entend également crier : "Vous tuez des gens et ensuite vous partez en vacances. Dégagez d’ici !", suivi de slogans comme "Vive la Palestine, Palestine libre !" et "Sionistes, partez !".

Le groupe, qui semblait avoir déjà commandé des boissons, a quitté les lieux sans résistance. L'incident n’a pas tardé à susciter de vives réactions, notamment dans la communauté israélienne et sur les réseaux sociaux, certains dénonçant un acte antisémite, d’autres saluant une position politique radicale.

Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, l’Espagne connaît une recrudescence d’actes antisémites, selon un rapport du ministère israélien de la Diaspora. Le document pointe notamment l’Espagne, l’Irlande et l’Afrique du Sud comme responsables de la montée de l’antisémitisme par leur critique "sélective" d’Israël et "l’instrumentalisation du langage des droits humains".

À ce stade, aucune réaction officielle n’a été publiée par les autorités espagnoles ou le restaurant concerné. Cet incident illustre néanmoins les tensions croissantes en Europe autour du conflit israélo-palestinien, qui débordent souvent dans l’espace public et touristique, au détriment des Israéliens et des Juifs en général.