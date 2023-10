Ramat Gan, rue Herzl, symbole de la résilience israélienne

Une personne sur trois porte des sacs de courses qui n’en finissent pas de tirer sur leurs épaules. Les Israéliens se préparent à la guerre.

Ce 10 octobre à 12h, dans la rue commerçante de Ramat Gan en banlieue de Tel Aviv, la vie semble avoir repris son cours presque normalement après trois jours à l’arrêt. À une différence près, une personne sur trois porte des paquets de papier toilette et des sacs de courses qui n’en finissent pas de tirer sur leurs épaules. En cause, les recommandations lancées hier soir par les autorités de se tenir prêts pour "trois jours dans les abris". Alors les Israéliens se préparent à la guerre... À leur manière.

i24NEWS Rue Herzl, Ramat Gan

Le marchand de cigarettes explique avoir vendu des cartouches par dizaines, tout comme la boutique d’accessoires de téléphones, dévalisée en batteries externes. Personne ne veut prendre le risque d’être isolé du monde, coincé avec 10 voisins dans un abri dans le noir pendant que les bombes pleuvent. De la nourriture, de l’eau, des batteries de recharge, et ça ira. Ca ne durera pas…

La résilience israélienne prouve, rue Herzl, qu’elle n’est pas qu’une storytelling pour Ukrainiens. "Que voulez-vous qu’on fasse ?", soupire Shlomit. "La vie continue". Sa voix se brise, ses yeux se baissent, mais elle relève la tête et sourit avant de remplir ses plats. Les images qui ont circulé, même à très petite dose, dans les médias israéliens, ont sidéré. Des kibboutzniks, des jeunes, des gens beaux et heureux, décimés, violés, kidnappés dans leur propre maison, devant leurs enfants.

i24NEWS Un traiteur rue Herzl à Ramat Gan le 10 octobre

A un festival de musique dans le désert. Des gens qu’ils connaissent. Et qui sont pour certains là-bas, "aux mains de ces sauvages". Israël est un petit pays. 1000 morts, à cette échelle, c’est comme 37 000 morts américains. "On en a vu d’autres", sourie tristement Dolly, vieille dame israélienne très chic avec ses courses. "J’ai confiance en mon pays. Nous voulons la paix. Ils veulent juste nous tuer, nous voulons vivre. On ne les laissera pas vaincre".