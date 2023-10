Le ministre iranien des Affaires étrangères menace : "C'est TERMINÉ !

Le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a menacé Israël à la suite d'une explosion dans un hôpital de Gaza causée par le Jihad islamique palestinien, mais que le Hamas a d'abord attribuée à une frappe israélienne.

https://twitter.com/i/web/status/1714420294532681997 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Après le terrible crime du régime sioniste, qui a bombardé et massacré plus d'un millier de femmes et d'enfants innocents dans l'hôpital, le temps est venu pour l'unité mondiale de l'humanité contre ce faux régime plus détesté que Daesh et sa machine à tuer", a publié Amir-Abdollahian sur X .

"C'est TERMINÉ !"