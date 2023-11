Benjamin Netanyahou et Joe Biden s'entretiennent au sujet de la libération des otages

Le Président Joe Biden s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au sujet des derniers développements en Israël et à Gaza. Le Président et le Premier ministre ont longuement discuté des efforts en cours pour obtenir la libération des otages détenus par le Hamas, dont de nombreux enfants et un certain nombre d'Américains.