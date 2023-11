Un accord pour la libération d'otages est imminent, selon Joe Biden

Ces déclarations vont dans le même sens que celles de responsables israéliens et du Hamas ces dernières heures

Joe Biden a dit lundi "croire" qu'un accord était proche pour libérer des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, en marge d'une cérémonie à la Maison Blanche.

Un journaliste lui a lancé la question suivante: "Est-ce qu'un accord de libération des otages est proche?", et le président américain a répondu: "Je crois".

Ces déclarations vont dans le même sens que celles de responsables israéliens et du Hamas ces dernières heures. Selon le Wall Street Journal, une partie des otages serait libérée en contrepartie d'une trêve dans les combats dans la bande de Gaza. Des sources égyptiennes impliquées dans les détails des pourparlers ont déclaré au quotidien américain que les deux parties n'avaient pas encore convenu de la durée de la trêve. Selon elles, dans le cadre de la proposition discutée hier, le Hamas libérerait un certain nombre de femmes et d'enfants détenus - un accord n'ayant pas encore été atteint sur le nombre précis - , en échange d'un nombre similaire de femmes condamnées pour activités terroristes et de mineurs détenus en Israël.