"Si Israël n'était pas là, l'Europe serait la prochaine cible", affirme le Président Isaac Herzog à Davos

Le président israélien Isaac Herzog a appelé, jeudi, le monde à faire face à "un empire du mal" mené par l'Iran, lors d'une intervention devant le Forum économique mondial à Davos. Le dirigeant israélien a relevé que la guerre actuelle n'était pas seulement entre "Israël et le Hamas" mais "entre nous et l'empire du mal qui trouve sa source en Iran." Il a notamment dénoncé la coalition pilotée par l'Iran qui dépense des "milliards en armes et en financements pour entraver la stabilité du monde et de la région", et souligné la nécessité de "déraciner le Hamas pour que les Palestiniens eux-mêmes aient un avenir meilleur".

"Nous devons déraciner le Hamas pour que les Palestiniens eux-mêmes aient un avenir meilleur"

Herzog est par ailleurs revenu sur les actes perpétrés par le groupe terroriste palestinien. "Nous n'avons pas encore assimilé, en tant que nation, le massacre du 7 octobre dernier", a-t-il ajouté. "Chacun veut être sûr qu'il ne sera pas attaqué de la même manière au nord, au sud ou à l'est. Israël a perdu confiance dans les processus de paix parce qu'il voit que le terrorisme est glorifié par ses voisins", a-t-il expliqué.

Le président israélien a par ailleurs affirmé que l'Etat hébreu mène une guerre "pour le monde entier". "Si Israël n'était pas là, l'Europe serait la cible suivante (du terrorisme). Et ensuite, même les États-Unis", a-t-il ajouté.

Lors de son intervention, Isaac Herzog a présenté une photo du jeune Kfir Bibas sur la scène de la conférence, à l'occasion du premier anniversaire du bébé en captivité à Gaza. "Voici Kfir Bibas. Kfir fête aujourd'hui le premier anniversaire de sa naissance (…) On ne sait pas où il se trouve. Nous savons qu'il a été enlevé par le Hamas. Nous savons que ces terroristes barbares l'ont emmené avec sa mère et son frère, et que son père est détenu dans un autre endroit. Nous savons qu'ils vivent l'enfer et nous ne savons pas où ils se trouvent", a-t-il affirmé.

Hostages campaign

"L'ennemi prône le djihadisme, célèbre et glorifie la terreur, célèbre et glorifie l'enlèvement de Kfir Bibas. Et d'ici, de cette incroyable scène mondiale, j'appelle l'univers entier à travailler sans relâche pour libérer Kfir, et tous les otages qui sont là, au nombre de 136 à l'heure actuelle", a martelé le dirigeant israélien. "Beaucoup se demandent à juste titre pourquoi de l'aide humanitaire entre [à Gaza] alors que Kfir Bibas et tous les autres captifs ne reçoivent aucune aide du tout. Nous prions pour que l'aide médicale en provenance du Qatar et de la France leur parvienne - mais ce n'est que le début", a-t-il encore ajouté.

Enfin, dans un message adressé aux voisins d'Israël, il a souligné la nécessité de combattre le terrorisme, affirmant que de telles actions violentes dans la région empêchent "la réalisation d'une paix durable".