Gaza : le directeur de la CIA tente d'obtenir une trêve humanitaire de courte durée

Selon une source égyptienne citée par le journal qatari Al-Arabi Al-Jadid, William Burns, directeur de la CIA, s'est rendu secrètement au Caire vendredi dernier, avant de rencontrer Dedi Barnea, chef du Mossad, en Jordanie. L'objectif de cette visite était de discuter de la possibilité d'obtenir une trêve humanitaire de courte durée, entre deux et quatre jours, pendant laquelle les négociations pour un accord sur les otages se poursuivraient.

La source a révélé que les États-Unis exercent une pression en faveur d'une "trêve humanitaire rapide pendant le Ramadan", afin de ne pas heurter les sentiments des musulmans. Lors de sa visite en Égypte, Burns aurait évoqué une formulation permettant d'annuler la demande israélienne d'une liste d'otages vivants détenus par le Hamas, et de permettre à l'organisation de préparer une liste préliminaire des otages en sa possession ou dont le sort est connu.

De son côté, une source du Hamas a déclaré au journal que l'organisation n'est pas opposée à la proposition et qu'elle est ouverte aux efforts visant à instaurer une trêve, à condition qu'ils soient sérieux et mènent à un cessez-le-feu permanent, au retour des personnes déplacées dans le nord de la bande de Gaza et au retrait israélien du territoire palestinien.

La même source a également fait état d'une récente réunion de coordination entre la direction du Hamas et des commandants de terrain de premier plan. Elle a par ailleurs démenti les informations faisant état d'une rupture de communication entre Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, et la direction de l'organisation à l'étranger, soulignant que les positions sont prises en totale coordination.