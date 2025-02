Alexander Trufanov, Sagi Dekel-Hen et Yaïr Horn sont les otages qui seront libérés samedi

Le cabinet du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a communiqué la liste des otages qui seront libérés demain. La liste des noms reçue aujourd'hui du Hamas par les médiateurs du Qatar et de l'Egypte comprend Alexandre (Sacha) Trufanov, 29 ans, Sagi Dekel-Hen, 36 ans et Yaïr Horn, 46ans. Cette liste a été acceptée par Israël et transmise avec l'approbation des familles, a précisé le cabinet. Les trois hommes avaient tous été kidnappés au Kibboutz Nir Oz le 7 octobre et auront passé au total 498 jours en captivité.

Alexander (Sasha) Trufanov, 29 ans

Il a été kidnappé dans la maison de sa grand-mère alors qu'il était en visite au kibboutz avec sa petite amie Sapir Cohen. Le couple avait été kidnappé avec la mère de Sacha, Elena, et sa grand-mère Irena. Les trois femmes avaient été libérées lors du premier accord conclu en novembre 2023. Le Jihad islamique a publié deux vidéos de lui en captivité.

Courtesy of the families

Sagi Dekel-Hen, 36 ans

Il a essayé de protéger les habitants du kibboutz et sa famille avant d'être kidnappé. Son épouse Avital a donné naissance à leur troisième fille pendant sa captivité. Elle est aujourd'hui âgée d'un an et deux mois.

Hostage and Missing Families Forum

Yaïr Horn, 46 ans

Il a été kidnappé avec son jeune frère, Eytan Horn, qui était venu lui rendre visite à son domicile. Eytan est toujours en captivité.

Hostage and Missing Families Forum

Après leur libération, 20 otages kidnappés au Kibboutz Nir Oz demeureront toujours en captivité aux mains des terroristes dans la bande de Gaza.

Le chef du parti d'extrême droite Otzma Yehudit et ancien ministre de la Sécurité nationale, le député Itamar Ben Gvir, a déclaré : "Gouvernement d'Israël, vous avez le soutien total du président de la plus grande puissance mondiale (Trump) pour exiger la libération de tous les otages d'ici samedi à 12h00 et vous vous contentez de trois ?! C'est une faiblesse qui n'a pas sa place ! Le temps est venu d'agir, pas de parler. Si le Hamas ne libère pas tout le monde, allumez les feux de l'enfer sur lui !".