Benjamin Netanyahou supervise l’interception de la flottille pour Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est rendu ce lundi au centre de commandement de la marine israélienne, à la Kirya de Tel Aviv, alors que les forces israéliennes prenaient le contrôle de la flottille partie de Turquie en direction de Gaza.

Il était accompagné du ministre de la Défense Israel Katz et du chef d’état-major Eyal Zamir. Benjamin Netanyahou a reçu un point de situation du commandant de la marine, Eyal Harel, et a suivi en direct l’opération visant à empêcher la flottille de briser le blocus naval imposé à Gaza.

Le Premier ministre s’est ensuite adressé par radio au commandant de la Shayetet 3, afin de féliciter les soldats engagés dans l’opération.

« Vous faites un travail exceptionnel », a déclaré Benjamin Netanyahou, affirmant que les forces israéliennes étaient en train de déjouer « un plan malveillant destiné à briser l’isolement imposé aux terroristes du Hamas à Gaza ».

Il a salué une opération menée « avec un très grand succès » et « dans le calme », estimant qu’elle se déroulait avec moins de visibilité que ce qu’espéraient les ennemis d’Israël.

« Continuez jusqu’au bout », a-t-il ajouté aux forces navales.

La flottille, partie de Turquie, était présentée par ses organisateurs comme une initiative destinée à atteindre Gaza. Israël affirme de son côté qu’il s’agit d’une provocation visant à contester le blocus naval et à servir les intérêts du Hamas.