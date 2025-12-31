Bilan de Tsahal en 2025 : plus de 20 000 cibles frappées sur les différents fronts

Dans un contexte de conflit multilatéral sans précédent, Tsahal a publié mardi soir son bilan annuel pour 2025, couvrant les opérations menées jusqu'au 15 décembre. Ce rapport dresse un panorama exhaustif des activités militaires israéliennes déployées simultanément en Iran, dans la bande de Gaza, au Liban, en Syrie et au Yémen, révélant l'ampleur d'une mobilisation militaire historique et le lourd tribut humain payé par l'armée israélienne.

Au total, environ 20 900 cibles ont été frappées sur l'ensemble des théâtres d'opérations, nécessitant la mobilisation d'environ 306 830 soldats de réserve tout au long de l'année. Cette mobilisation massive inclut notamment 54 000 réservistes qui avaient précédemment bénéficié d'une exemption et ont été réintégrés au service actif. L'effort de guerre s'est également traduit par environ 430 opérations menées sur tous les fronts, tandis que la marine israélienne a effectué une cinquantaine d'attaques et cumulé près de 130 000 heures en mer.

Le coût humain de cette année de guerre s'avère particulièrement lourd. Tsahal déplore la mort de 91 soldats tués dans les circonstances de la guerre, auxquels s'ajoutent 821 blessés graves. Si ces chiffres demeurent élevés pour une année moyenne, ils marquent néanmoins une baisse significative par rapport à la période 2023-2024. Les évacuations médicales ont concerné environ 3 050 soldats modérément blessés transportés par véhicules terrestres, et 300 autres évacués par hélicoptère. Le taux de mortalité parmi les blessés s'établit à environ 7,1 pour cent.

Gaza : décapitation des structures de commandement du Hamas

Dans la bande de Gaza, l'intensité des opérations militaires se reflète dans les statistiques communiquées par Tsahal. Environ 19 530 cibles ont été attaquées dans le cadre du commandement Sud, entraînant la destruction d'environ 13 910 infrastructures terroristes et 270 dépôts d'armes. L'armée israélienne a méthodiquement visé la hiérarchie militaire du Hamas, neutralisant quatre terroristes au niveau de commandant de brigade sur un total de cinq, quatorze commandants de bataillon et cinquante-trois commandants de compagnie.

Parmi les figures majeures éliminées figurent Muhammad Sinwar, chef de la branche militaire du Hamas, Muhammad Shabana, commandant de la brigade de Rafah, Abdullah Abu Shamaleh, chef de l'unité navale du Hamas dans la bande de Gaza, et Ra'ad Hussein Sa'ad, chef du quartier général de production de la branche militaire du Hamas, identifié comme l'un des architectes du massacre du 7 octobre. Le seul commandant de brigade du Hamas encore en vie depuis l'époque précédant le conflit est Az al-din al-Hadad, l'ancien commandant de la brigade de la ville de Gaza, qui dirige désormais l'organisation.

Bien que Tsahal n'ait pas fourni de bilan actualisé du nombre total de membres du Hamas tués en 2025, les estimations d'août faisaient état d'environ 2 100 morts, un chiffre qui n'aurait probablement augmenté que de quelques centaines tout au plus compte tenu de la réduction des combats entre cette date et la fin de la guerre en octobre.

Liban : des centaines de terroristes éliminés malgré les violations du cessez-le-feu

Au Liban, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu conclu en 2024, Tsahal a éliminé environ 380 terroristes du Hezbollah et attaqué quelque 950 cibles, dont environ 210 lanceurs et dépôts d'armes, 140 structures militaires et infrastructures terroristes. L'armée israélienne déplore environ 1 920 violations de l'accord de cessez-le-feu par le Hezbollah, sans préciser combien de ces infractions constituaient des actions flagrantes dans le sud du Liban ou des manœuvres plus discrètes au nord du fleuve Litani.

Judée-Samarie : arrestations massives et confiscations

En Judée-Samarie, sous l'autorité du commandement central, environ 230 terroristes ont été éliminés au cours de l'année. L'armée israélienne a par ailleurs procédé à l'arrestation d'environ 7 400 Palestiniens, dont 1 190 seraient affiliés au Hamas. Ce chiffre contraste notamment avec le début de la guerre, lorsque 40 à 60 pour cent des personnes arrêtées étaient liées au Hamas. Tsahal n'a pas précisé combien de ces personnes arrêtées ont été remises au Hamas lors des échanges d'otages ayant conduit à la libération de milliers de prisonniers palestiniens, ni combien resteront détenues sur de longues périodes.

Les opérations en dans la région ont également permis la confiscation d'environ 1 340 armes et de 16 480 000 shekels de fonds terroristes. Une trentaine de maisons de terroristes ont été démolies, tandis qu'environ 80 opérations de brigade ont été menées. Tsahal a par ailleurs créé une nouvelle division sur la frontière orientale, la Division 96, et attaqué une vingtaine de cibles aériennes dans la région.

Opération "Eveil du lion" en Iran : frappes massives contre le régime

L'opération "Eveil du lion" menée en Iran représente l'une des campagnes les plus ambitieuses de l'année. Environ 1 500 cibles ont été attaquées dans le cadre de cette opération, avec un bilan particulièrement lourd pour le régime iranien : onze scientifiques nucléaires ont été tués et trente hauts responsables du régime iranien ont été éliminés. Les opérations ont également visé environ 900 cibles supplémentaires, témoignant de l'ampleur de l'offensive israélienne contre les capacités militaires et nucléaires iraniennes.

Yémen : une campagne aérienne soutenue contre les Houthis

Au Yémen, Tsahal a mené environ 20 opérations aériennes majeures en 2025, frappant quelque 230 cibles avec la participation d'environ 180 avions de chasse. Ces frappes ont permis l'élimination de treize hauts responsables militaires houthis. Il convient toutefois de noter que bon nombre de ces cibles ont fait l'objet de frappes répétées au même endroit, les Houthis ayant tenté de réparer des installations précédemment endommagées.

Renseignement : des milliers d'interrogatoires sur le terrain et en détention

L'unité de renseignement militaire 504, surnommée "le Mossad de Tsahal" et responsable des opérations secrètes et clandestines, a interrogé environ 3 100 terroristes au cours de l'année 2025. Parmi eux, 1 600 ont été interrogés dans des centres de détention israéliens, tandis que 1 500 autres ont été interrogés en temps réel sur le terrain peu après leur capture.

Les interrogatoires de terrain, bien qu'extrêmement difficiles et complexes, se sont révélés inestimables. Les interrogateurs opèrent souvent dans des environnements dangereux, face à des détenus physiquement ou émotionnellement déstabilisés par un récent affrontement. Ces interrogatoires ont néanmoins permis de recueillir des renseignements essentiels pour déjouer de nouvelles attaques terroristes en temps réel, capturer des chefs terroristes avant qu'ils ne changent de cachette, et saisir des armes dangereuses avant leur transfert. Durant la guerre, ils ont également contribué à localiser des otages, vivants ou décédés, avant leur déplacement.

Les interrogatoires menés dans les centres de détention ont quant à eux fourni des renseignements cruciaux dans le cadre de projets à plus long terme et d'objectifs stratégiques plus vastes.

Mobilisation et formation : un effort national sans précédent

Au-delà des opérations de combat, Tsahal a maintenu un rythme soutenu de formation et de préparation. L'arme terrestre a organisé environ 175 exercices d'incendie et de poste de commandement, formé quelque 6 200 diplômés du cours d'officiers et 1 380 observateurs. Environ 70 sorties opérationnelles de parachutistes ont été effectuées, permettant le largage d'environ 300 tonnes de matériel aux forces de manœuvre. Au total, près de 97 500 soldats réguliers et de réserve ont été formés au tir de précision.

La division Technologie et Logistique a maintenu environ 84 % des outils entraînés et distribué approximativement 8,2 millions de pièces détachées et d'équipements.

Sur le plan de la santé mentale, environ 1 000 psychologues de l'armée étaient en activité à travers le pays, dispensant quelque 7 500 traitements par des professionnels de la santé mentale.

Le commandement du front intérieur a installé environ 1 500 nouveaux mini-abris, rénové environ 200 abris anti-bombes plus grands, et mis en place une centaine de sirènes. La ligne d'assistance téléphonique 104 a reçu approximativement 1 580 000 appels au cours de l'année.

Enfin, environ 3 300 soldats isolés ont immigré en Israël et se sont enrôlés dans Tsahal, illustrant la dimension humaine de cette mobilisation militaire exceptionnelle qui aura marqué l'année 2025.