"Comment réagiras-tu lorsque tu apprendras que je suis en vie ?" demande la compagne de l'otage Eliya Cohen

Ziv Aboud a révélé dans un message publié sur Instagram, que son compagnon, Eliya Cohen, otage du Hamas, est complètement coupé des médias et ne sait même pas qu'elle est en vie, selon les témoignages des otages libérés samedi et qui étaient détenus avec lui. "Je pense souvent au moment où tu reviendras", a écrit Ziv Aboud. "Comment réagiras-tu lorsque tu découvriras que je suis en vie ? Et que vais-je te dire ? Comment te parlerai-je d'Amit, de Yonatan et des centaines de nos amis qui ne sont plus en vie ?".

"Je ne peux pas expliquer à quel point il est douloureux de savoir que tu souffres, que tu as faim, que c'est difficile pour toi, mais que tu es fort aussi. Je veux que tu saches que pendant toute cette période, tu n'étais pas seulement enchaîné par les pieds, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui t'aiment. Je sais que ce qui t'es arrivé et t'arrive encore en captivité est inimaginable et que tu vis l'une des choses les plus difficiles qui soient. Et il est si difficile d'être ici sans avoir la possibilité de rendre les choses plus faciles pour toi, sans pouvoir te serrer dans mes bras", poursuit le message.

Ziv Aboud a elle-même survécu au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre, alors qu'elle était au festival Nova avec son petit ami. "J'ai été enterrée sous les corps pendant six heures, et au bout de six heures, un homme est venu chercher son fils. Et quand il est venu chercher son fils, en se basant sur l'endroit qu'il lui avait envoyé, il m'a trouvée ainsi que cinq autres personnes", avait-elle déclaré lors d'une interview accordée à Reuters en avril 2024.

https://x.com/i/web/status/1888854082976203012 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le couple s'était réfugié dans un abri aujourd'hui connu sous le nom de "bunker de la mort". Parmi les personnes qui s'y étaient cachées, 16 ont été tuées par des terroristes, quatre ont été prises en otage et sept ont été secourues par les forces israéliennes.

Eliya Cohen devrait faire partie des 33 otages qui seront libérés lors de la première phase, dont 16 sont déjà rentrés en Israël. Sa mère, Sigi, a révélé dans un message sur Facebook qu'il était détenu dans le même tunnel qu'Eli Sharabi et Or Levy, qui ont tous deux été libérés samedi. "Il suffit de les voir et de comprendre ce qu'Eliya vit là-bas". "Je suis en proie à des troubles émotionnels depuis hier. J'ai l'estomac qui se retourne et je n'arrête pas de penser", a écrit sa mère.

Ziv et Eliya se sont rencontrés à l'âge de 14 ans et se sont mis en couple cinq ans plus tard, lorsque Ziv s'est engagé dans l'armée. "Depuis, lui et moi sommes ensemble depuis sept ans. De l'amitié à la relation, nous n'avons pas été séparés un seul jour. Jusqu'au 7 octobre", a-t-elle expliqué. "La plupart des gens ne nous connaissent pas en tant que Ziv ou Eliya séparément. C'est toujours Ziv et Eliya".