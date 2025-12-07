De nouvelles images révèlent l’action héroïque du prochain chef du Mossad lors de l’attaque du 7 octobre

De nouvelles séquences diffusées par Channel 13 dévoilent le rôle déterminant joué par Roman Gofman, futur directeur du Mossad, lors de l’attaque du 7 octobre. À l’époque commandant du Centre national d’entraînement terrestre sur la base de Tze'elim, Gofman apparaît dans une vidéo de caméra de sécurité en train de foncer vers des terroristes du Hamas au carrefour de Sha'ar Hanegev et d’ouvrir le feu, neutralisant plusieurs assaillants sans gilet ni casque, uniquement armé de son pistolet personnel.

Au cours de l’échange de tirs, Gofman a été blessé avant d’être évacué vers l’hôpital Barzilaï à Ashkelon.

Il a été secouru ce matin-là par Moshe Weizman, ambulancier et paramédic de United Hatzalah. "Il avait une blessure par balle et m’a dit s’appeler Roman et être le commandant de la base de Tze'elim", se souvient Weizman. "Je l’ai maintenu conscient tout au long du trajet. Je n’ai pas eu l’occasion de le revoir ou de lui parler depuis le 7 octobre, en raison de ma propre blessure et de ma rééducation. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions."

Weizman ajoute que Gofman a communiqué sans interruption pendant l’évacuation. Conduisant lui-même l’ambulance, il a tenté de coordonner l’arrivée d’un autre secouriste : le médecin Elyashiv Mizrahi l’a rejoint après être revenu de Barzilaï, où il avait déjà transporté plusieurs blessés dans son véhicule personnel.

Ces images, diffusées à l’approche de la prise de fonctions de Gofman à la tête du Mossad, mettent en lumière le sang-froid et la détermination du haut responsable militaire lors de l’une des journées les plus meurtrières de l’histoire d’Israël.