Des hackers liés à l’Iran lancent une chasse aux ingénieurs de la défense antimissile israélienne

Un groupe de hackers lié à l’Iran a lancé une campagne de menaces et de divulgation de données personnelles visant des Israéliens présentés comme impliqués dans le développement des systèmes de défense antimissile Patriot, Arrow et Fronde de David. Baptisée "RedWanted", l’opération franchit un nouveau seuil avec la mise à prix d’informations sur des ingénieurs et techniciens de la défense.

Le groupe, connu sous le nom de Handala, a annoncé samedi une récompense pouvant atteindre 30 000 dollars pour toute information concernant plus d’une dizaine de personnes qui selon lui participent aux programmes de défense aérienne israéliens. Sur un site dédié, les hackers ont publié des photos, noms, qualifications professionnelles, adresses électroniques, numéros de téléphone et lieux de résidence présumés de leurs cibles. Certaines de ces données n’ont pas encore pu être vérifiées de manière indépendante, mais elles ont déjà largement circulé sur les réseaux sociaux arabophones et sur Telegram, y compris via des canaux affiliés au Hamas.

Les messages accompagnant ces profils sont souvent personnalisés et ouvertement menaçants. L’un des ingénieurs visés a ainsi été averti que ses enfants ne seraient pas en sécurité, tandis que d’autres ont été informés qu’ils étaient désormais "marqués" et placés sous surveillance permanente. "Votre anonymat est une illusion, votre sécurité aussi", affirme le groupe dans l’un de ses messages.

Cette vague s’inscrit dans une série de publications hebdomadaires entamée mi-octobre, au cours de laquelle Handala diffuse chaque samedi une nouvelle liste de personnes présentées comme essentielles à l’appareil militaire israélien. Certaines listes qualifient les individus de "cadavres", notamment des soldats supposés de l’unité de renseignement 8200, avec des primes de 10 000 dollars pour toute information sur leurs déplacements. D’autres sont décrits comme "recherchés", avec des appels à leur "arrestation".

La base de données mise en ligne recenserait près de 200 personnes et s’accompagne de messages menaçants, d’images de viseurs superposées aux portraits et de vidéos suggérant des préparatifs d’attentats. En bannière, le site avertit qu’Israël doit désormais "s’attendre à un châtiment sévère".

Handala est considéré par plusieurs centres de recherche et services occidentaux comme un relais des services de renseignement iraniens. Actif depuis environ deux ans, le groupe a mené de nombreuses cyberattaques contre des cibles israéliennes, dont une opération en janvier 2025 ayant perturbé des systèmes de sonorisation dans des jardins d’enfants. Les autorités israéliennes et plusieurs personnes citées dans les dernières listes ont été contactées, tandis que la campagne continue de susciter de vives inquiétudes quant aux risques réels encourus par les personnes visées.