Des images inédites montrent six otages assassinés allumant les bougies de Hanoucca dans les tunnels du Hamas

Des images bouleversantes, qui seront diffusées jeudi soir dans l’émission d’enquête "Uvda" sur la chaîne israélienne Keshet 12, offriront pour la première fois un aperçu de la vie de six otages israéliens durant leur captivité aux mains du Hamas.

Ces enregistrements rares montrent Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lubanov, Almog Sarusi et Carmel Gat, tous assassinés par leurs ravisseurs par la suite. Les six otages y apparaissent en train d’allumer des bougies de Hanoucca au fond d’un tunnel, un geste empreint de dignité et de spiritualité dans des conditions extrêmes.

Selon les informations dévoilées avant la diffusion, les otages ont été filmés pendant de longues heures, vraisemblablement par leurs geôliers. Les séquences, conservées jusqu’ici, doivent être rendues publiques pour la première fois, apportant un témoignage direct sur la réalité de leur captivité dans les infrastructures souterraines du Hamas.

La révélation de ces images intervient alors que les discussions sur la restitution de Ran Gvili, dernier otage encore retenu à Gaza et la responsabilité du Hamas continuent d’agiter Israël. La publication de ces images inédites devrait susciter une forte émotion dans l’opinion publique et rappeler la violence du sort réservé aux civils enlevés lors des attaques du 7 octobre.