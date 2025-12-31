Désarmement : un responsable du Hamas rejette les menaces de Trump

Mohammed Nazzal, haut responsable du Hamas, a répondu aux avertissements du président américain Donald Trump, qui a prévenu ces dernières heures que l’organisation paierait « un prix très lourd » si elle ne se désarmait pas dans un délai « très court ». Selon Nazzal, les États-Unis ne comprennent pas la nature du Hamas, qu’il qualifie de "mouvement de résistance contre l’occupation".

« L’expérience des quarante dernières années depuis la création du Hamas a montré que les menaces ne produisent rien. La stratégie de menaces et d’assassinats cible un mouvement, pas des individus. Affirmer que le Hamas va payer un prix lourd est donc infondé. Le Hamas a déjà payé un prix très élevé depuis sa création, et encore depuis le 7 octobre jusqu’à aujourd’hui. Pourtant, il existe toujours et continue de faire entendre sa voix », a déclaré Nazzal dans une interview accordée à la chaîne égyptienne Al-Ghad TV.

Il a également raillé la Force internationale de stabilisation que Trump évoque comme chargée de désarmer le Hamas. « Aucun pays n’a accepté de rejoindre cette force avec pour mission de désarmer le Hamas. Si aucun pays ne veut désarmer le Hamas, comment le Hamas pourrait-il être désarmé ? » a-t-il ajouté.

Selon plusieurs sources concordantes, Isral et les Etats-Unis se seraient accordés pour donner un délai de deux mois au Hamas pour déposer les armes.