Gaza : le désarmement du Hamas au point mort malgré les efforts de médiation

Les discussions sur le désarmement du Hamas à Gaza semblent dans l’impasse. Les écarts entre les exigences du Hamas et les propositions du Conseil pour la paix restent considérables, au point de rendre un accord très difficile à atteindre.

Ces dernières semaines, plusieurs hautes réunions ont eu lieu entre des responsables du Conseil pour la paix, dont son directeur général Nickolay Mladenov, et des représentants du Hamas. L'objectif était de parvenir à un compromis sur le désarmement progressif du mouvement terroriste dans la bande de Gaza.

Mais les négociations n'ont pas permis d'avancer décisive. D'après une source proche du dossier, la réponse du Hamas s'apparente à un « oui, mais » : le mouvement n'aurait pas rejeté le principe du désarmement, mais aurait posé une série de conditions jugées trop nombreuses et trop difficiles à accepter.

Une source israélienne a indiqué qu'Israël travaillerait désormais avec le Conseil pour la paix et l'administration américaine afin de préparer les prochaines étapes. Pour les responsables israéliens, le refus du Hamas de déposer les armes n'est pas une surprise.

Mardi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré Nickolay Mladenov, l'ambassadeur des États-Unis en Israël Mike Huckabee, ainsi que plusieurs hauts responsables impliqués dans le dossier, dont Aryeh Lightstone, chargé du projet de reconstruction de Gaza au sein de l'administration Trump. Selon deux sources, cette réunion s'est déroulée dans un climat positif.

D'après une source, Israël et le Conseil pour la paix restent alignés sur l'objectif final : le désarmement du Hamas. Pour eux, aucune reconstruction durable de la bande de Gaza ne pourra avoir lieu tant que le mouvement conservera ses capacités militaires.

Le plan discuté prévoit actuellement une première étape durant laquelle le Hamas abandonnerait ses armes offensives lourdes et verrait ses tunnels démantelés. Dans un second temps, les membres du Hamas, comme ceux d'autres groupes armés présents à Gaza, ne seraient plus autorisés à posséder d'armes, y compris d'armes légères.

Du côté israélien, plusieurs responsables affirment que le désarmement de Gaza aura lieu « d'une manière ou d'une autre ». L'armée israélienne aurait déjà préparé des plans opérationnels en cas de reprise des combats dans l'enclave.

Certains ministres appellent à une réponse plus ferme contre le Hamas. Toutefois, l'évaluation actuelle à Jérusalem est qu'aucune opération majeure ne devrait être lancée à Gaza tant que la guerre avec l'Iran n'est pas terminée, même si le Hamas continue de refuser de désarmer.