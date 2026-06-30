Gaza : Tsahal élimine un commandant du Jihad islamique ayant participé au 7 Octobre

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir éliminé un commandant du Jihad islamique palestinien ayant pris part à l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Il s'agit de la deuxième annonce par Tsahal d'une élimination d'un terroriste du Jihad islamique, après celle de Talal Jaber Mohammad Abd al-Aal un peu plus tôt mardi.

Ali Qaid Mohammed Stitan, commandant de peloton au sein des forces d’élite de l’organisation terroriste, a été éliminé lors d’une frappe menée la veille dans le centre de la bande de Gaza.

L’armée indique que le terroriste avait infiltré le territoire israélien lors du massacre du 7 octobre et qu’il avait continué, tout au long de la guerre, à planifier et promouvoir des attaques contre les forces israéliennes ainsi que contre des civils israéliens.

"Le terroriste constituait une menace pour nos troupes opérant dans la bande de Gaza et a été éliminé lors d’une frappe aérienne de précision", a indiqué Tsahal dans un communiqué.

Ces derniers mois, Tsahal a intensifié ses frappes ciblées contre des membres du Hamas et du Jihad islamique dans l’enclave palestinienne, notamment contre des terroristes impliqués dans l’attaque du 7 octobre, estimant qu’ils continuaient de représenter une menace pour les forces israéliennes déployées dans le territoire.