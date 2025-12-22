Israël alerte Washington sur un risque de frappe iranienne sous couvert d’exercices militaires

Israël a récemment mis en garde les États-Unis contre le risque qu’un exercice de tirs de missiles mené par les Gardiens de la révolution islamique (CGRI) serve de façade à la préparation d’une attaque surprise contre son territoire, selon des informations rapportées par le média américain Axios.

D’après plusieurs sources israéliennes et américaines citées par le site, les autorités israéliennes estiment que la probabilité d’une attaque iranienne reste inférieure à 50 %. Néanmoins, le traumatisme des attaques du 7 octobre a profondément modifié l’approche sécuritaire de Jérusalem. "Personne n’est prêt à prendre le risque de considérer qu’il ne s’agit que d’un simple exercice", a confié une source israélienne, soulignant que le seuil de tolérance face aux menaces potentielles a été considérablement abaissé.

Du côté américain, une source gouvernementale a indiqué que les services de renseignement des États-Unis n’ont, à ce stade, détecté aucun élément concret suggérant que l’Iran se prépare effectivement à frapper Israël. Les mêmes sources mettent toutefois en garde contre un scénario particulièrement dangereux : celui d’une escalade provoquée par une erreur d’appréciation, chaque camp craignant une attaque imminente de l’autre et décidant de lancer une frappe préventive.

Dans ce contexte de tensions accrues, le chef d’état-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, aurait évoqué le sujet directement avec le commandant du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper. Il l’aurait appelé à se tenir prêt à une réaction rapide en cas d’attaque surprise liée à ces manœuvres iraniennes. Ni l’armée israélienne ni le commandement militaire américain n’ont souhaité commenter officiellement ces échanges.

Sur le plan militaire, les capacités balistiques iraniennes restent inférieures à leur niveau d’avant la guerre de douze jours survenue en juin, période durant laquelle Téhéran disposait d’environ 3 000 missiles et de 400 lanceurs. Toutefois, selon les mêmes sources, l’Iran a entamé ces derniers mois un effort de reconstitution de son arsenal.

Cette inquiétude croissante a été relayée par le sénateur américain Lindsey Graham, qui a déclaré los d'une interview accordée à Amichai Stein pour i24NEWS en hébreu que le programme de missiles iranien constitue désormais une menace aussi sérieuse que le dossier nucléaire. Une analyse qui renforce la perception, à Jérusalem comme à Washington, d’un risque stratégique majeur lié aux ambitions militaires de Téhéran.