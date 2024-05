Israël annonce la découverte à Gaza de trois nouveaux corps d'otages, dont un franco-mexicain

L'armée israélienne a réussi à localiser et à rapatrier dans la nuit les corps d'Orion Hernandez-Radoux, 30 ans, Hanan Yablonka, 42 ans, et Michel Nissenbaum, 59 ans, qui avaient été enlevés le 7 octobre.

Courtesy of the family

Orion Hernandez était l'un des trois otages français (franco-mexicain) toujours retenu à Gaza, mais aussi le petit-ami de Shani Louk, dont le corps a été découvert la semaine dernière dans des conditions similaires. Il était père d'un jeune enfant.

Courtesy

Michel Nissenbaum, 59 ans, avait pris la route vers le sud pour secourir sa petite-fille, soldate dans une base de Tsahal.

Courtesy of the family

Hanan Yablonka, 42 ans, était au Festival Nova. Les renseignements du Shin Bet et d'Amman ont permis de localiser les trois corps, et lors d'une opération de sauvetage menée par la 98e division dans le nord de la bande de Gaza, l'armée a pu les ramener en territoire israélien et procéder à leur identification.

Les corps ont été retrouvés Jabaliya, à 50 mètres de l'entrée d'un tunnel, dans des conditions similaires à la découverte de quatre corps la semaine dernière.