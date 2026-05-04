Israël annule les célébrations au mont Méron et déploie un important dispositif de sécurité

L'opération baptisée « Meron 2026 » a été lancée par le commandant du district nord de la police, Meir Eliyahu, qui a insisté sur l'objectif des forces de sécurité : « Nous ne sommes pas en guerre contre le public, nous sommes là pour lui ».

Chaque année, le site du Mont Méron attire des dizaines de milliers de fidèles à l'occasion des célébrations de Lag BaOmer. Traditionnellement, des dizaines de milliers de fidèles se rendent en Galilée pour commémorer la mort du sage talmudique Rabbi Shimon Bar Yochai, figure centrale de cette fête.

Mais cette année, les rassemblements ont été annulés dans un contexte de tensions sécuritaires, notamment dans le nord d'Israël.

Un dispositif policier massif a été déployé, incluant la police et la police des frontières, afin de sécuriser la zone et d'empêcher tout accès non autorisé. Les forces sont également positionnées sur les principaux axes routiers menant au site.

Plusieurs itinéraires ont été fermés, notamment les axes 89 et 866 à des points stratégiques, afin de limiter les déplacements vers le mont Méron. Les autorités ont appelé la population à célébrer à domicile ou dans les synagogues locales.

La police a averti qu'elle respecterait strictement les restrictions et qu'elle interviendrait en cas de tentative de rassemblement ou de troubles à l'ordre public. Elle a également appelé à la responsabilité collective afin de garantir la sécurité de tous.