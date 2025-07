Israël appelle les États-Unis à reprendre les frappes contre les Houthis au Yémen

Articles recommandés -

Face à l’intensification des attaques des Houthis contre le trafic maritime international, Israël a demandé à Washington de reprendre ses opérations militaires contre le groupe terroriste yéménite, a rapporté jeudi la chaîne publique israélienne Kan.

Les Houthis, soutenus par l’Iran et contrôlant une grande partie du territoire yéménite, avaient conclu en mai un cessez-le-feu avec les États-Unis. Pendant environ deux mois, les attaques contre les navires commerciaux avaient cessé. Mais cette semaine, les rebelles ont coulé deux navires, causant la mort d’au moins quatre personnes, relançant les tensions dans la région.

Selon Kan, Israël a fait savoir aux Américains que ces attaques ne pouvaient "plus rester un problème uniquement israélien". Jérusalem plaide ainsi pour une intensification des frappes, impliquant non seulement l’aviation israélienne, mais aussi une reprise des frappes américaines et la formation d’une coalition internationale élargie. Le niveau auquel cette requête a été formulée n’a pas été précisé.

Dans le même temps, les Houthis ont poursuivi leurs tirs de missiles balistiques contre Israël, qu’ils n’avaient jamais suspendus, même durant le cessez-le-feu avec les États-Unis. Jeudi, deux missiles ont été lancés : l’un a été intercepté en dehors du territoire israélien, l’autre s’est écrasé avant d’atteindre sa cible.

Le chef houthi, Abdul Malik al-Houthi, a affirmé que les attaques contre tout navire lié à Israël se poursuivraient tant que "l’agression et le siège de Gaza" continueront. Le mouvement avait déjà mené plus de 100 attaques contre des navires entre novembre 2023 et décembre 2024, en soutien aux Palestiniens.

Jeudi à Vienne, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a condamné ces actes et appelé l’Iran à faire pression sur les Houthis. Il a souligné la nécessité d’un dialogue global avec Téhéran, non seulement sur le nucléaire, mais aussi sur son rôle déstabilisateur dans la région.

Les Houthis, qui ne cessent de clamer lors de leurs rassemblements "mort à l’Amérique", "mort à Israël" et "maudits soient les Juifs", avaient été la cible de frappes américaines durant plusieurs semaines avant le cessez-le-feu, sous l’impulsion du président Donald Trump. Aujourd’hui, Israël presse Washington de reprendre cette pression militaire.